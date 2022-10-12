اليوم السابع
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29.7 ألف طن زيادة فى الإنتاج المحلى من البوتاجاز فى شهر واحد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:00 ص
29.7 ألف طن زيادة فى الإنتاج المحلى من البوتاجاز فى شهر واحد اسطوانات بوتاجاز - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت معدلات إنتاج البوتاجاز ارتفاعا ملحوظا في شهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يوليو من عام 2021، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الإنتاج المحلي من البوتاجاز ليصل إلى 156.8 ألف طن، مقابل 127.1 ألف طن خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 29.7 ألف طن.

 

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الاستهلاك في المقابل سجل تراجعا طفيفا، حيث بلغ نحو 278.2 ألف طن في شهر يوليو الماضي، مقابل 283.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 5.3 ألف طن.

 

وكانت معدلات استيراد البوتاجاز تراجعت بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي حجم الاستيراد نحو 110.6 ألف طن في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 135 ألف طن في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 24.4 ألف طن.

 

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن.


جهاز الإحصاء

بوتاجاز

استهلاك بوتاجاز

اخبار الاقتصاد



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