‏جامعة أسوان تستضيف ندوة توعوية لـ"حياة كريمة" لتعزيز العمل التطوعى

أسوان - صلاح المسن

استضافت جامعة أسوان اليوم، الأربعاء، فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة "حياة كريمة " تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات"، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس ‏جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من طلاب مختلف كليات ‏جامعة أسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في" تصريحات صحفية" أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بجميع محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".