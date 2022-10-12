اليوم السابع
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أكرم القصاص
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يعانى من مرض نادر.. "مصطفى" طفل بدون أسنان وصحة دمياط تعلن فحص الحالة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:22 م
يعانى من مرض نادر.. "مصطفى" طفل بدون أسنان وصحة دمياط تعلن فحص الحالة مصطفى محمد على
دمياط - فريق المحافظات

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مرض نادر أصيب به الطفل "مصطفى محمد على" صاحب الـ8 سنوات، والذى يحتاج إلى زراعة اسنان بسبب مرض نادر أصيب به، ربما كان مرضا وراثيا، ولكنه يصيب شخص من بين مليون شخص حول العالم.

الفقدان الوراثى هو الاسم البسيط لحالة ابن محافظة دمياط، والذى يحتاج بشكل مستمر إلى ارتداء اسنان صناعية كل 6 أشهر، لحين التدخل الجراحي.

وعلى جانب آخر تقوم مديرية الصحة بدمياط الآن بدراسة حالة الطفل "مصطفي" لتقديم العلاج اللازم.

وصرح مصدر داخل مديرية الصحة بدمياط، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل، ويجرى حاليا الفحص اللازم الحالة من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 التقى اليوم السابع بوالد الطفل "مصطفي" والذى أكد تفاعل أجهزة الدولة حيال الأمر موضحا أنه يجرى الآن تواصل مع مديرية الصحة لتقديم الدعم اللازم.

وأكد والد الطفل "مصطفى" أيضا، أن حالة نجله تحتاج إلى تكاليف كبيرة تصل إلى 40 ألف جنيه كل 6 أشهر، موضحا أنه يتم الآن دراسة الحالة من قبل مديرية الصحة والتى تفاعلت مع الأمر لتقديم العلاج اللازم له.

أسرة-الطفل-مصطفي
أسرة-الطفل-مصطفي

 

الطفل-مصطفي-مصاب-بمرض-نادر
الطفل-مصطفي-مصاب-بمرض-نادر

 

تقرير-طبي-حول-حالة-الطفل-مصطفي
تقرير-طبي-حول-حالة-الطفل-مصطفي

 

مرض-نادر-يصيب-الطفل-مصطفي
مرض-نادر-يصيب-الطفل-مصطفي

 


وزارة الصحة

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