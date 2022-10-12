يعانى من مرض نادر.. "مصطفى" طفل بدون أسنان وصحة دمياط تعلن فحص الحالة

دمياط - فريق المحافظات

مرض نادر أصيب به الطفل "مصطفى محمد على" صاحب الـ8 سنوات، والذى يحتاج إلى زراعة اسنان بسبب مرض نادر أصيب به، ربما كان مرضا وراثيا، ولكنه يصيب شخص من بين مليون شخص حول العالم.



الفقدان الوراثى هو الاسم البسيط لحالة ابن محافظة دمياط، والذى يحتاج بشكل مستمر إلى ارتداء اسنان صناعية كل 6 أشهر، لحين التدخل الجراحي.



وعلى جانب آخر تقوم مديرية الصحة بدمياط الآن بدراسة حالة الطفل "مصطفي" لتقديم العلاج اللازم.



وصرح مصدر داخل مديرية الصحة بدمياط، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل، ويجرى حاليا الفحص اللازم الحالة من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة.



التقى اليوم السابع بوالد الطفل "مصطفي" والذى أكد تفاعل أجهزة الدولة حيال الأمر موضحا أنه يجرى الآن تواصل مع مديرية الصحة لتقديم الدعم اللازم.



وأكد والد الطفل "مصطفى" أيضا، أن حالة نجله تحتاج إلى تكاليف كبيرة تصل إلى 40 ألف جنيه كل 6 أشهر، موضحا أنه يتم الآن دراسة الحالة من قبل مديرية الصحة والتى تفاعلت مع الأمر لتقديم العلاج اللازم له.



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