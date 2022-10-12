وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية فى مدارس إدارة غرب طنطا

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة لعدد من المدارس بمدينة طنطا، شملت عدد من مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

وتفقد "حسن" مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، وشهد طابور الصباح بالمدرسة، ومراسم تحية العلم، والإذاعة المدرسية، ثم قام بجولة متابعة لعدد من فصول المدرسة، ووجه بتنفيذ النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وأشار إلى سرعة الانتهاء من تسليم جميع الكتب إلى الطلاب دون التقيد بالمصروفات، تطبيقاً للكتاب الدوري 36 في 10/10/2022، ووجه إلى توزيع التغذية الطلابية يومياً، بعد التأكد من سلامتها، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما تفقد مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية الثانوية سابقا)، بنفس الإدارة، وشهد طابور المدرسة العسكري، ومراسم تحية العلم، والنشيد الوطني، ثم تابع الفقرات المقدمة في الإذاعة المدرسية، ثم قام بمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص، وشاهد تنفيذ يوم النشاط بالمدرسة، والذي تم تنفيذه في أكثر من مجال من مجالات الأنشطة، وخلال المتابعة قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المدارس التي زارها اليوم على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية.