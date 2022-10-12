وفد من الجامعة الأمريكية فى زيارة لمناطق الفيوم السياحية ومشروعات حياة كريمة

استقبلت محافظة الفيوم، وفد طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ومشاهدة ما تتمتع به المحافظة من مقومات بيئية وتاريخية، بجانب تفقد المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظة استقبلت عدد 20 طالباً وطالبة من طلاب الدراسات العليا بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، في إطار برنامج منحة "يوسف الجميل"، بإشراف الدكتورة ليلى البرادعي أستاذ الإدارة العامة بالجامعة، والأستاذة أميرة البلتاجي مدير برنامج منحة "يوسف الجميل" بالكلية، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا.

وأضاف معاون المحافظ، أن الزيارة شملت تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، التى ضمت المجمعين الخدمى والزراعي، والمدرستين الإعدادية والابتدائية، ومركز الشباب بالقرية، كما شملت الزيارة تفقد أعمال تطوير منطقة السواقي وسط مدينة الفيوم، وكذا تفقد جمعية صلاح الدين الأيوبي، والمستشفى التابعة لها، فضلاً عن زيارة قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق.

وتابع، أن الهدف من الزيارة إطلاع وفد طلاب الدراسات العليا، بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، إلى محافظات الطلاب بوجه عام وإلى جامعتهم على وجه الخصوص، مما يسهم في الترويج للسياحة الداخلية لمحافظة الفيوم.

رافق الوفد خلال زيارتهم للمواقع الأثرية والسياحية وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الفيوم، إسلام عبد التواب مسئول وحدة "حياة كريمة" بالفيوم، ومحمود كامل باحث بالإدارة العامة لتنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي.