وفاة السعيد القصبي بطل حرب أكتوبر فى كفر الشيخ أثناء وضوئه

كفر الشيخ- محمد سليمان

توفي السعيد القصبي، وشهرته «محمد القصبي»، صاحب الـ76 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973م، داخل منزله بمنطقة القطعة ببيلا، بشكل مُفاجئ أثناء وضوئه لأداء صلاة الضحي بمنزله.

السعيد القصبي كان أحد المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، وسبق أن تم تكريمه لمشاركته فى الحرب، وكان يعمل بشركة الغزل والنسيج، ثم انتُدب للعمل في أحد مضارب الأرز الحكومية، وعُرف عنه الطيبة الشديدة وحُب الجميع له.

وقال ياسر القصبي، نجل ابن شقيق الراحل، إن عمّه الراحل توفي أثناء وضوئه لصلاة الضحي، قبل ظهر اليوم، حيث فاضت روحه إلي بارئها بشكل مفاجئ ودون أن يشكو من أي مرض، مضيفاً أن "ربنا أحسن خاتمته، ووشه منور زي البدر، مؤكداً أنه عمّه الراحل من مواليد عام 1946م في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو متزوج، ولديه 4 من الأبناء، وقد شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وكان أول من عبروا القناة، مشيراً إلى أنه كان دايماً بيحكي لنا عن حرب أكتوبر وعن بطولاته في الحرب هو وزملائه، وعن ساعة العبور، وكان طيبا يحبه الناس، لأنه هادي ومُسالم وعُمره ما زعل حد».

وأضاف القصبي، أن عمّه الراحل أذن فجر اليوم، وصلي في جماعة في مسجد البرعي المجاور لمسجد، وقرأ ورده اليومي من القرآن الكريم كعادته، وكان طبيعي خالص، ولكل أجل كتاب، وكان من عادته يجلس معنا يجلس كل يوم يكلمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان واصلاً لرحمه متصدقا، وأطفالنا بيحبوه مثلما يحبهم.

وأوضح القصبي، أنه سيتم تشييع جثمان عمّه الراحل ظهر غداً الخميس من مسجد المرسي ببيلا، ويُقام له عزاء في مضيفة المعداوي ببيلا، لافتاً أنه تم تأجيل تشييع الجثمان لحين عودته أبنائه الذكور من السعودية.