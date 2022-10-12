وزير النقل يكشف موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: شهر أكتوبر 2023 سيتحرك اول قطار مونوريل بخط العاصمة الإدارية الجديدة من الورش الموجودة بالعاصمة بدون سائق، وفقا للتعاقد مع الشركة الفرنسية.

ويمتد مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية.

وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.