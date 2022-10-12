اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يكشف موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:00 م
وزير النقل يكشف موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع المونوريل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: شهر أكتوبر 2023 سيتحرك اول قطار مونوريل بخط العاصمة الإدارية الجديدة من الورش الموجودة بالعاصمة بدون سائق، وفقا للتعاقد مع الشركة الفرنسية. 
 
ويمتد مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية.
 
وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

مونوريل العاصمة الإدارية

المونوريل

النقل

تشغيل المونوريل

مونوريل شرق النيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة