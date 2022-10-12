وزير النقل: تدشين مشروع مونوريل العاصمة الإدارية خلال مؤتمر المناخ

كتب سيد الخلفاوى

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق جولة بمشروع مونوريل شرق النيل حيث تفقد وزير النقل عدد من قطاعات المشروع لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، ووجه الوزير بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع وبالعمل في كل الانشطة الخاصة بالمشروع بالتوازي لسرعة الانجاز واطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ المشروع "الأعمال المدنية –الأعمال الكهروميكانيكية" حيث يتم حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات بالمسار ب وبالمحطات وبالتحويلات كما بدأ تركيب بعض المكونات الكهروميكانيكية ، ويتم ‏إجراء الاختبارات عليها تباعاً.

كما تابع الوزير معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول 11 قطارا آخرهم فى 23/9/2022 من إجمالى 40 قطارا سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) وجاري استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي يتم توريدها تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

جاء ذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لقطارات المونوريل في المسافة من ورشة صيانة المونوريل وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتدشين المشروع خلال مؤتمر المناخ الذي يعقد الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ وكذلك في اطار متابعة التقدم في معدلات تنفيذ كافة قطاعات مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏ والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدان والتي تضم 13 مبنى واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال بالورشة (الأعمال المدنية – الأعمال الكهروميكانيكية)، كما اطلع الوزير على مخطط التشغيل التجريبي لقطارات المونوريل من قبل شركة الستوم العالمية وفي ختام جولته شدد الوزير على الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة والاعمال الانشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022 كما وجه الوزير جميع العاملين بالمشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن مشروعات المونوريل تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع. ويتم تنفيذ المونوريل بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة كمما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل اي اجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع كما انه من اهم مميزات المونوريل انه صديق للبيئة وامن وسريع ولا يصدر اي ضوضاء أثناء التشغيل.