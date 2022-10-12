وزير الصناعة: فرص كبيرة للتعاون بمجال الصناعات الدوائية والتعدينية مع كازخستان

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي.

وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة كازاخستان للمشاركة بفعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا "سيكا" نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة وتوافر الموارد الطبيعية بالبلدين في تعزيز التعاون والتكامل الصناعي المشترك وكذا الاستفادة من الخبرات الصناعية الكازاخية في تطوير الصناعة الوطنية، حضر اللقاء السفيرة منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض اهمية تنمية العلاقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين والدخول في شراكات صناعية تنعكس أثارها ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري، مشيراً في هذا الإطار إلى ترحيب مصر بتنمية التعاون المشترك مع دولة كازاخستان في مجال صناعة الدواء، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات الدواء المصرية، مع اهمية قيام الجانب الكازاخي بتيسير اجراءات تسجيل الدواء المصري بالسوق الكازاخي.

وأشار سمير إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التعاون المشترك مع دولة كازاخستان خاصة في قطاعات التعدين والنقل واللوجيستيات، لافتاً في هذا الاطار إلى أهمية تسيير رحلات نقل جوي بين البلدين لنقل المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية الى السوق الكازاخي وايضاً لاسواق منطقة وسط آسيا، وكذا لنقل القمح الكازاخي الى السوق المصري

وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الجانب الكازاخي لانشاء منطقة صناعية كازاخية في مصر خاصة وأن الجانب الكازاخي ابدى اهتمامه باقامة تلك المنطقة لتكون نافذة تصدير إلى الدول الافريقية والعربية مع التركيز على التصنيع المشترك للالات والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة.

ووجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لنظيره الكازاخي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الاعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتيح العديد من المزايا للشركات المستثمرة سواء بالانتاج للسوق المصري أو التصدير للاسواق الخارجية خاصة للاسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تفضيلية.

ومن جانبه أعرب ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي عن سعادته بزيارة الوفد المصري خاصة وأنها أول زيارة رسمية لوزير التجارة والصناعة خارج مصر وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر وكازاخستان.

وأشار إلى أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات الشراكة مع مصر خاصة وانها احدى اهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، لافتاً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون الصناعي المشترك وبما يعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين.

ولفت إلى أنه قد استعرض خلال جلسة المباحثات تجربة كازاخستان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والتنسيق مع إحدى شركات الطيران المصرية لتنظيم رحلات منتظمة بين القاهرة واستانة.