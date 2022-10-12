وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار الحرب على أوكرانيا فيما اختارت هي الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، مؤكدا استمرار دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل.

وجدد أوستن، خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن أوكرانيا في بروكسل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، التأكيد على استمرار الولايات المتحدة في تلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات إلى أوكرانيا بلغت 16 مليار و800 مليون دولار.

وأضاف أن أوكرانيا نجحت في تحقيق مكاسب على أرض المعركة، قائلا: "لقد جئنا للتعبير عن التزامنا بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وشعبها ضد الاعتداء الروسي".

وأشار إلى أن موسكو اعتقدت أنه من الممكن أن تضم أجزاء من أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية نجحت في تحقيق مكاسب أرض المعركة.. لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية لم تتوقف للأوكرانيين وسوف تمتد إلى النهاية وسنستمر في تلبية حاجة أوكرانية على المدى الطويل.