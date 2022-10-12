وزير البيئة اللبناني: وضع خارطة طريق لمكافحة وباء الكوليرا

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أكد وزير البيئة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين وضع خارطة طريق لمكافحة وباء الكوليرا بالتعاون مع المنظمات الدولية، موضحا أن المنظمات ستدعم كل الأماكن التي تؤمن المياه لمخيمات النازحين السوريين للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت خصوصا في مخيمات النازحين في بعلبك وعكار والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، إضافة إلى وضع الكلور في كل محطات المياه والضخ.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السراي الحكومي ببيروت؛ لبحث سبل مكافحة وباء الكوليرا مع المنظمات الدولية.

وأوضح ياسين أنه سيتم مطالبة وزارة الطاقة بوضع خط خدمة لكل محطات الصرف الصحي والضخ لتشغيلها بشكل دائم، فضلا عن إطلاق حملات توعية في كل الأماكن التي تشهد اكتظاظا بالسكان.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة بأنها تقوم بكل الإجراءات المتعلقة بفحص المياه وقنوات الصرف الصحي وأخذ العينات وتجهيز المستشفيات، كما تناول اللقاء ضرورة الاهتمام بالسجون وتلقيح كل المساجين، إضافة إلى الاهتمام بالأماكن الشعبية المكتظة والتي تعرف بالعشوائيات.

وكان عدد الإصابات بالكوليرا قد ارتفع أمس الثلاثاء ليسجل 18 حالة من اكتشاف المرض بلبنان في 5 أكتوبر الجاري، وجميعها في محافظة الشمال