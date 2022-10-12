وزيرة الهجرة تستقبل سفير أستراليا بمصر لبحث تعزيز التعاون بالملفات المشتركة

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكسل ويبينهورست، سفير أستراليا لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون فى الملفات المشتركة، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

فى بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندى بالسفير الأسترالى، وثمنت العلاقات القوية التى تجمع مصر وأستراليا، وأكدت أن من أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة هو تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها.

وتابعت: "إن الجالية المصرية فى أستراليا تعد من أهم الجاليات حول العالم، وتضم نماذج منيرة ومشرفة لهم قصص نجاح كبيرة نفخر بها، من مهندسين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وصيادلة وأطباء فى كل التخصصات مما قد يسهم فى إقامة تعاون بمجال الصحة، فهم بحق يمثلون قوى ناعمة لمصر فى استراليا"، مشيرة إلى أنها عقدت مؤخرا مع أبناء الجالية هناك لقاء افتراضيا عبر تطبيق زووم وتحدثت معهم حول عدة ملفات واستمعت إلى أسئلتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم.

وفى سياق آخر، استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الراغبين فى الهجرة النظامية بتوفير توعية وتأهيل وتدريب متخصص بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية ومختلف الوزارات والمؤسسات، وإعداد برامج متنوعة تشتمل على توفير فرص للتدريب المحترف ضمن برامج تعاون مع شركات القطاع الخاص وطرح كل الوظائف المتاحة، إضافة لعرض الفرص المتاحة فى السوق الأوروبى خاصة ألمانيا وتأهيل الشباب على آليات التقديم ومتطلبات العمل بالخارج، لافتة أيضا إلى نجاح المركز المصرى الألمانى للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج والذى يقدم الأمل فى حياة أفضل، عبر تنمية المهارات والقدرات وإعداد الشباب وإمدادهم بتأهيل ثقافى بجانب المهني.

كما نوهت السفيرة سها جندى إلى اهتمام الوزارة بالشباب المصرى فى الخارج وتنظيم ملتقيات لهم، لافتة إلى ملتقى "لوجوس" الثالث للشباب الأقباط بالخارج، والذى عقد تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحظى لأول مرة بلقاء مجموعة الشباب مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

من جانبه، تناول السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، الحديث حول الجالية المصرية فى أستراليا وإسهاماتها المختلفة، مشيرا إلى المهندس الشباب مينا حنين، والذى نجح هو وفريقه فى اختراع آلة للتنبؤ بحرائق الغابات والبدء فى عمليات الإطفاء خلال فترة زمنية قياسية ما يسهم فى الحد من الخسائر الناجمة عن اندلاع حرائق الغابات، كما أنه يتطلع إلى تدريس علم الـ robotics للشباب فى مصر.

ومن ناحيته، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، التعاون القائم بين الوزارة والجانب الأسترالى، والذى كان من أهم ثماره إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، فضلا عن التعاون والتنسيق لتنظيم ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث للمهاجرين المصريين فى أستراليا، وإعداد برامج لهم لزيارة مصر وطنهم الأم وكل معالمها وإطلاعهم على الجهود التنموية الضخمة التى تشهدها الدولة وما يتحقق من إنجازات.

من جهته، قدم السفير الأسترالى أكسل ويبينهورست التهنئة للسفيرة سها جندى على توليها حقيبة وزارة الهجرة، متمنيا لها دوام النجاح فى ملف رعاية المصريين بالخارج فى توقيت يشهد متغيرات عالمية، مبديا استعداده للتعاون مع الوزارة فى مختلف المجالات.

وتابع: "لدينا جالية مصرية ضخمة فى أستراليا لها بصمة كبيرة وتأثير قوى فى المجتمع الأسترالى ونثمن دورها، فلدينا أستراليين من أصل مصرى يتولون مناصب قيادية من وزراء وبرلمانيين، فهناك أول وزيرة للشباب من أصل مصرى ومسلمة، ولدينا قاضية من أصل مصرى بالمحكمة العليا، ولدينا سيدة مصرية تعمل ضابطا فى البحرية الأسترالية، وهناك أستاذ كبير فى علم المصريات فى أقدم الجامعات الأسترالية، كما أن أكبر شركات التعدين الأسترالية مملوكة لرجال أعمال من أصول مصرية"، معربا عن سعادته بوجوده فى مصر وانبهاره بما يراه من تطوير وبالأماكن السياحية والأثرية التى زارها.

وأشاد السفير الأسترالى بالبرامج التى تقدمها وزارة الهجرة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وقال إنها ظاهرة تعانى منها أستراليا أيضا بسبب مهاجرين غير شرعيين قادمين من سريلانكا، كما استعرض أيضا عددا من المشروعات الأسترالية على أرض مصر فى قطاعات الهندسة والرى والطاقة والبترول والغاز وإعادة تدوير أشجار الموز لصاحبها رامى عازر، والتى تسعى العديد من الدول الأفريقية الآن لمحاكاته بالتعاون مع مصر وأستراليا، وأضاف: "هذا بجانب أن الشركة التى قامت بصك العشرة جنيهات الجديدة هى شركة أسترالية، كما أننا نتطلع إلى إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر".

وفى ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة الاستعداد للتعاون بشأن عدة موضوعات تم طرحها فى هذا اللقاء، وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من تجربة وزارة الهجرة فى المركز المصرى الألمانى، مقترحة بتصميم نموذج مشابه يتعاون فيه الجانبين المصرى والأسترالي.