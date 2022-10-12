وزيرة التضامن تستقبل وزير الصحة العراقى للاستفادة من التجربة المصرية فى علاج الإدمان

كتب مدحت وهبة

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتور هاني العقابي وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بدولة العراق والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي المُشترك في قضية خفض الطلب على المخدرات، والاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى، باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي،وذلك بحضور السفير أحمد الدليمى سفير دولة العراق بالقاهرة، وميرنا أبو حبيب نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط، والدكتور رياض الحلفي مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق، والدكتور وسام حسين التميمي مدير قسم الصحة الدولية بوزارة الصحة العراقية، والدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعراق،والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزير الصحة العراقي والوفد المرافق له،مؤكده على تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة وتقديم أوجه الدعم لدولة العراق فيما يتعلق بقضية مواجهة تعاطى المخدرات.

واستعرضت "القباج" خلال اللقاء برامج وأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في كيفية علاج وتأهيل مرضى الإدمان ،لافته الى انه يتم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان سنويا مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ،من خلال 28 مركز علاجي تابع لصندوق مكافحة الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023 " في 17 محافظة حتى الآن ،بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز في عام 2014 بجانب الى انه سيتم افتتاح مراكز جديدة خلال الفترة المقبلة ومع بداية العام المقبل ستصل عدد المراكز العلاجية لـ33 مركز علاجي ،كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إعداد الخطة الاستراتيجية الموحدة للدول العربية لمكافحة تعاطى المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،وذلك بعد موافقة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على إعداد وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لخطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، ونظم الحماية الاجتماعية وجارى الإعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرضت "القباج" أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن بالجامعات المصرية وفروع لبنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات للطلاب كذلك توفير البنك قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان، وأيضا بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالعديد من الجامعات لاستثمار طاقات الطلاب في التوعية بأضرار المخدرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان.

من جانبه توجه الدكتور هاني العقابي وزير الصحة العراقي بالشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في علاج وتأهيل مرضى الإدمان ،وأيضا في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة والحملات الإعلامية من خلال شخصيات مؤثرة على غرار حملة " أنت اقوى من المخدرات " التي أطلقها الصندوق بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وتم تكريمها في المحافل الدولية.