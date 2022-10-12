اليوم السابع
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وزارة الداخلية الجورجية تنفى تورط بلادها فى انفجار جسر القرم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:10 م
وزارة الداخلية الجورجية تنفى تورط بلادها فى انفجار جسر القرم اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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نفى نائب وزير الداخلية الجورجي، الكسندر داراخفيليدزه، تورط بلاده في انفجار جسر القرم، لافتا إلى أن الشبهات التي أحاطت بالجمارك الجورجية لم تثبت، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الداخلية الجورجي، إن جورجيا لا علاقة لها بحادث التفجير، والرقابة الجمركية في جورجيا تشمل الشحنات الواردة وشحنات الترانزيت، ومن جهتنا لم نسجل أية شبهات.

يأتي هذا بعدما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الأربعاء أن من يقف خلف الهجوم الإرهابي على جسر القرم هي المديرية الرئيسية للمخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، التي يرأسها كيريل بودانوف وموظفوها وعملاؤها.


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