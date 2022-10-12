وزارة الخارجية تنظم فعالية مشتركة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

كتب: أحمد جمعة

نظم القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية المصرية فعالية مشتركة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك بغرض التعريف بالبنك وعملياته ومؤسساته المختلفة وجهوده في دعم الدول الأفريقية، بمشاركة عدد من السفراء المصريين المنقولين للعمل في السفارات المصرية بالدول الأفريقية، وكذا عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة.

هذا، وقد ألقى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على ما توليه الدولة المصرية من أهمية بالغة للعلاقات مع الدول الأفريقية، باعتبار قارة أفريقيا إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذا الحدث، لتعزيز التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، باعتبار البنك أحد أهم الأدوات والآليات الأفريقية التي ينبغي تعظيم الاستفادة منها لدعم اقتصادات دول القارة وتعزيز التجارة بينها.

كما قام جورج إلومبي، نائب رئيس البنك التنفيذي لحوكمة الشركات والخدمات القانونية، بإلقاء كلمة خلال الفعالية، أكد فيها على حرص البنك على التعاون مع كافة الدول الأفريقية وفي مقدمتها مصر، بما يحقق صالح دول القارة وشعوبها.