والدة شاب قتل على يد زميليه بقليوب بعد إحالتهما للمفتى: شكرا للقضاء العادل

القليوبية - إبراهيم سالم

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الستار على قضية مقتل سائق ميكروباص، على يد زميليه، الذين استدرجاه، وقام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، وقام الآخر بالتمكن منه وخنقه باستخدام "كوفية"، إلى أن تأكدا من قتله وقاما بإلقاء الجثة بأحد المصارف دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك لسرقة السيارة التي كان يعمل عليها، بأن أحالتهما لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته أيديهما بدم بارد دون أدني مسؤولية، وأشعلا نيران الحرقة فى قلب أسرته البسيطة، فهو الشاب الذي لم يتمتع بزينة الحياة الدنيا "البنون"، حيث انفصل عن زوجته لعدم الإنجاب، وأصر على ألا يتزوج مرة أخرى ويعيش لوالديه لخدمتهما.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بإحالة أوراق سائقين اثنين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش "كوفية"، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لسرقة سيارته التي يعمل عليها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

فيما عمت الفرحة أسرة المجني عليه، موضحين أن المجنى عليه صاحب الـ37 عاما، تزوج وانفصل عن زوجته منذ فترة بسبب عدم الإنجاب، وقرر بعدها عدم الزواج مرة أخرى بسبب تلك المشكلة، وكان ينفق على المنزل ووالده المريض ووالدته التي تعمل ببيع الخضراوات، وأشارت "والدته" إلى أن المجنى عليه كان يحبها كثيرا وكذلك والده وشقيقاته البنات، وأنه يوم اختفائه حضر إليها بمكان بيعها الخضراوات بالسوق وكأنه يودعها وحينها كان يصلح أحد الإطارات للسيارة التي يعمل عليها.

وتابعت، أنه بعد توجه نجلها للعمل وتأخر عن الوقت المحدد له العودة فيه بدأ والده وأهله وأصدقاؤه فى البحث عنه على مدار 5 أيام إلى أن تواصل رجال الأمن معها وأخبروها بالعثور على جثة نجلها ملقى على جانب أحد المصارف بدائرة مركز شرطة قليوب، وكذلك تم العثور على السيارة بمقابر منطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، متابعة : "شكرا للقضاء العادل، وفرحتي هتكتمل وقت تنفيذ حكم الإعدام".

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي ا ع"،51 سنة، سائق، و"رضوان ر ع"، 40 سنة، سائق - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجنى عليه "محمد مجدى صبري"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" موضوع الإتهام التالي، وما أن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتي قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرقا المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "أحمد محمد الدسوقي"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.



بعد إحالة المتهمين للمفتي



فرحة والد المجني عليه



والد الشاب المجني عليه



والد المجني عليه بعد إحالة المتهمين للمفتي



والدة السائق المقتول



والدة المجني عليه بعد إحالة المتهمين للمفتي



والدة المجني عليه خلال حديثها لليوم السابع



والدة المجني عليه