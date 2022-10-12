واشنطن: استخدام القوات الأوكرانية لأنظمة هيمارس ساعدها فى تغيير المعادلة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن القوات الأوكرانية استخدمت أنظمة هيمارس مما ساعدها على تغيير المعادلة على الأرض.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى،، أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: بحثنا طرق تدريب القوات الأوكرانية.

وفى وقت سابق أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في قصف روسي استهدف سوق مزدحم في بلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، عن كيريلينكو، قوله "إن القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد"، مشددا على أنه "لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم".