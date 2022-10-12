اليوم السابع
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هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:52 م
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.883 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9800 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3967 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة.

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