ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/10/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 00: 3
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:46
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:04
موعد صلاة المغرب 5:33 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:23
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد صلاة العصر 2:55 م
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:16
وقت صلاة الظهر 11:29
موعد صلاة العصر 2:49 م
وقت صلاة المغرب 5:19 م
وقت صلاة العشاء 6:33 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 56: 2
موعد صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:39
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