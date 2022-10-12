اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:25 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ بورسعيد: "اللى حصل من مشروعات فى 8 سنوات كان بيحصل زمان فى 20 سنة"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:05 م
نائب محافظ بورسعيد: "اللى حصل من مشروعات فى 8 سنوات كان بيحصل زمان فى 20 سنة" المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد
محمد شعلان

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أكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، شعوره بمسئولية كبيرة كأحد الشباب بعد توليه منصبه لتحقيق احتياجات المواطنين في المحافظة من جانب وأيضا تنفيذ خطة الدولة، قائلا: "أشعر بفخر مما يحدث من إنجازات واللي حصل في 8 سنوات كان بيحصل زمان في 20 سنة".
 
وأضاف المهندس عمرو عثمان، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى ملف تأهيل الشباب ونجاحهم كشباب حاليا في مناصب قيادية هو نجاح الجيل كله، لافتا إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة من المدن المتطورة والقيادة السياسية تقدم دعم كبير لتحقيق التنمية في مدينة سلام مصر.
 
وأشار المهندس عمرو عثمان إلى أنهم يتلقون دعم كبير من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، متابعا: "المحافظ هو الداعم الأول لنا وقيادات المحافظة كلها شابة ورؤساء الأحياء كلهم شباب، وهناك تحول رقمي كبير يحدث فى بورسعيد والشبكة الوطنية وجميع الإدارات شباب".

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