نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقمبش.. صور

تفقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروي قمبش، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطارالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، وذلك بحضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية قمبش، واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان، ويشمل إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع، ضمن أكثر من 250 مشرعاً يجرى تنفيذها في القطاع مياه الشرب والصرف الصحي،والتي تشمل إنشاء محطات رفع وشبكات وخطوط إنحدار ومد وتدعيم شبكات المباه للمناطق المحرومة وتغيير وإحلال المواسير القديمة "الاسبستوس" بشبكات المياه المغذية للقرى.

كما تفقد نائب محافظ بني سويف،مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاءالمجمع الخدمي بالقرية الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (جزيرة ببا، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء)، والتي تشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ، مكتب بريد، وحدة اجتماعية ، مكتب تموين، شهر عقاري) بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع (بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات، بجانب تفقد مجمع قمبش الزراعي والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروي وتوابعه

وتضمنت الزيارة تفقد مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية،والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 50% من الأعمال، ضمن 24 مشروعا بقطاع الصحة بقرى ببا، فضلاً عن تفقد وحدة الإسعاف"إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة" نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تفقد وحدة التضامن"إنشاء جديد"،والتي يتم إنشاؤها، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي،وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية،صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة،وتأهيل، والإرشاد الاجتماعي والنشاط الأهلي وغيرها من الخدمات الضمانية.

وزار نائب المحافظ وحدة التضامن الاجتماعي ، للاطمئنان على سير العمل وانتظام وتقديم الخدمات الضمانية بالوحدة ، والتقى عددا من المواطنين، موجها مسؤولى الوحدة بأهمية حسن استقبال المترددين والسرعة في توفير الخدمة لهم خاصة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وطالبي الأبحاث الاجتماعية الخاصة بمصروفات الدراسة، فضلاً عن الاطمئنان على سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى ومتابعة انتظام تقديم الخدمة، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة والتيسير على المرضى المستفيدين من خدمات الوحدة

وعلى هامش الزيارة، اطمأن "حبش"على انتظام العملية التعليمية بمدرسة قمبش الرسمية للغات، حيث تفقد بعض الفصول، موجها التهنئة لأسرة المدرسة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والعمال، بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والتجاح، ومؤكداً على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات التي تنظم العملية التعليمية.



نائب محافظ بنى سويف يتفقد



نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة (1)



نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة (2)



نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة (3)



نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة (4)



نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة (5)



نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة (6)



جانب من جولة نائب المحافظ (3)



جانب من جولة نائب المحافظ (4)



جانب من جولة نائب المحافظ (1)