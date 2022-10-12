اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:33 م
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نائب محافظ الجيزة تتابع أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف ببولاق الدكرور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:08 م
نائب محافظ الجيزة تتابع أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف ببولاق الدكرور نائب محافظ الجيزة تتابع نسب التنفيذ بمشروعات تطوير المناطق غير المخططة
كتبت - مرام محمد

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عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا لمتابعة نسب التنفيذ بمشروعات تطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير سوق السمك بحى جنوب، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتذليل كافة العقبات أمام الجهات المنفذة.
 
وأكدت نائب المحافظ، أن الاجتماع تناول متابعة نسب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى لـ7 شوارع بنطاق حى بولاق الدكرور، كما تم متابعة نسب تنفيذ اعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى للشوارع المدرجه بنطاق حى الوراق.
 
وأضافت هند عبد الحليم، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي بشأن تطوير سوق السمك بحي جنوب الجيزة والذى تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالمبني الإداري والمطعم ودورات المياه وجاري الاستكمال.
 
وثمنت هند عبد الحليم، التعاون المثمر والفعال بين محافظة الجيزة والوكالة الألمانية giz والتى شهدت إنجاز عدد من المشروعات فى نطاق المحافظة ساهمت فى تحسين جودة حياة المواطنين.
 
جاء ذلك بحضور مندوب الوكالة الألمانية GIZ ومدير عام وحدة التطوير الحضرى بالمحافظة ومديرى وحدة التطوير الحضري بأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور وممثلو شركات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بالجيزة.

مشاريع الجيزة

تطوير العشوائيات

مشاريع تنموية

الجيزة



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