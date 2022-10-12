ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم 8 سفن متنوعة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11639 طن تشمل : 6234 طن بنجر و1765 طن رمل و1830 طن أسمنت و725 طن يوريا و1085 طن بضاعة متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31091 طن تشمل: 5351 طن قمح و 912 طن رخام و6731 طن ذرة و 1758 طن حديد و10000 طن خردة و 2777 طن ابلاكاش و 1762 طن خشب زان و 1800 طن زيت طعام .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 318 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3659 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93675 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128137 طنا.



كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3878 شاحنة.