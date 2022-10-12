مياه الدقهلية تقدم أنشطة توعوية لطلاب المدارس بمشاركة القابضة لمياه الشرب

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بتقديم عدد من الندوات والأنشطة التوعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بقريتي دنجواي والسعدية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، وذلك بحضور مروان مصطفى، ممثلُا عن إدارة التوعية بالشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والأزهر الشريف؛ حيث قدمت الشركة عدد من الندوات التوعوية بالفصول، وطابور الصباح المدرسي، وأقامت عدد من ورش التلوين للطلاب، بالإضافة لتكوين أسر طلابية لمياه الشرب والصرف الصحي، لنشر رسائل التوعية المختلفة بين الطلاب.

وقد قدمت الشركة تلك الأنشطة بكلًا من: معهد دنجواي الابتدائي، ومعهد دنجواي الإعدادي والثانوي للفتيات، ومدرستي السعدية1، 2 (ابتدائي-إعدادي)، وذلك لتعريفهم بأنشطة مبادرة حياة كريمة، وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع الصرف الصحي، كما حرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، والمطبوعات الخاصة بالتوعية، وتعريف الطلاب بوسائل التواصل مع الشركة، وعلى رأسها رقم الخط الساخن (125)، والذي يتلقى شكاوى واستفسارات العملاء من أي خط أرضي على مدار الـ24 ساعة.