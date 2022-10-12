"مياه الإسكندرية" تشن حملات لإزالة التعديات على شبكة المياه فى منطقة النزهة

الإسكندرية جاكلين منير

قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش ولليوم الثانى على التوالى بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

وتم حبس المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات ومخازن ومحلات بدون تعاقد.



وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا بمنطقة أبيس خلف الطريق الدائرى والتى تقع بنطاق فرع النزهة.



يأتى ذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.