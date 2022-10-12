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مندوبة واشنطن: روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:01 م
مندوبة واشنطن: روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا جرينفيلد
كتب أحمد عرفة

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عقدت الجمعية العام للأمم المتحدة، اجتماعا للتصويت على الاستفتاءات التي أجرتها لروسيا على عدة مدن أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها، إن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بحث قمة مجموعة السبع إمكانية تسليم الأصول الروسية إلى أوكرانيا، هو "تصرف قطاع الطرق" و "محاولة مكشوفة لجعل السرقة مشروعة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: عمليا يجري الحديث عن محاولات مكشوفة لمناقشة إمكانية إضفاء الشرعية على سرقة تم ارتكابها في وقت سابق.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، : ربما يكون من الغباء القول إن هذا يتعارض مع جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها. هذه مجرد أعمال لصوصية دولية بحتة، ومن المحزن جدا أن تكون مثل هذه المواضيع على جدول أعمال هذه المنتديات.

 

 

 

 


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