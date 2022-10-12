"منتدى الخمسين" و"معهد التخطيط" يوقعان بروتوكول تعاون لدعم تمكين المرأة وتطوير مهاراتها

وقع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي، اليوم الأربعاء خلال فعاليات مؤتمر«التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، لدعم عملية تمكين المرأة المصرية وبناء جيل جديد من الفتيات الرائدات في مختلف المجالات ومساعدة المرأة في منهجية التخطيط المستقبلي وتحقيق التوازن المهني والنفسي والتفوق الوظيفي لمختلف الشرائح النسائية من الفتيات حديثي التخرج، وحديثي التوظيف، والجيل الثاني والاول من القيادات النسائية بمؤسسات الأعمال العامة والخاصة.

ويهدف البروتوكول إعداد دورات تدريبية للسيدات بمختلف الشرائح، إصدار شهادات تدريب معتمدة وموثقة تفيد إجتياز المتدربات للبرامج التدريبية التي تمت، ضمان التنوع القطاعي لكافة الأحداث والفعاليات المزمع إقامتها بالتنسيق بين الطرفان بالإضافة إلى عقد شراكات متنوعة المهام والأهداف مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة محلياَ ودولياَ.

جدير بالذكر أن المبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI»، تُعد منظمة مستقلة ورائدة فى إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف إلى إطلاع الشركات المصرية على الأسباب التى تؤدى إلى الاستدامة ومعالجة نقاط الخلل بالشركة لإصلاحها، والتوافق وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الوطنية والمحددة دوليًا، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الإدارية، بعد توقيع الدول العالمية على مبادئ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متكامل.

هذا ويُعد "منتدى الخمسين" أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال "قمة الأفضل" من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والتي عُقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويضم المنتدى بين عضواته وزيرات في الحكومة، ورؤساء مؤسسات وشركات كبرى تعمل بقطاعات متعددة في الاقتصاد المصري، وكذلك رائدات أعمال.