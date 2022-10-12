مصر تدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية

كتب: أحمد جمعة

صوتت مصر مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يدين ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية.



قائمة الدول المصوتة تبرز دعم مصر للقرار

وانخرطت الدول الغربية في ضغوط مكثفة من وراء الكواليس لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين "محاولة الضم غير القانوني لروسيا" لأربع مناطق أوكرانية، ويطالب موسكو بالتراجع عن أعمالها على الفور.

وصوتت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا لصالح القرار بعد انتهاء الدبلوماسيين من تحديد مواقف بلادهم. وكان أعضاء الجمعية بدأوا مناقشات يوم الإثنين عند استئناف جلسة استثنائية طارئة بشأن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في 5 أكتوبر الجاري، رسميا على مرسوم ضم المناطق الأوكرانية الأربع.

وأعلن بوتين، أن بلاده ضمت 4 مناطق بأوكرانيا نظم فيها الكرملين استفتاءات انتهت بتأييد كبير للضم، فيما وصفت أمريكا ودول غربية الاستفتاءات بأنها "صورية" نظمت تحت تهديد السلاح، مؤكدة عدم اعترافها بها.

ومنذ فبراير الماضي، يشن الرئيس الروسي عملية عسكرية في أوكرانيا قال إن هدفها إبعاد نفوذ حلف شمال الأطلسي عن بلاده، غير أن روسيا منيت ببعض الخسائر خلال الشهر الماضي مما استدعى بعض الإجراءات كالاستفتاءات والتعبئة العسكرية الجزئية.

وفى وقت سابق أعلن حاكم منطقة "دونيتسك" بشرق أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين في قصف روسي استهدف سوق مزدحم في بلدة أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية، عن كيريلينكو، قوله "إن القوات الروسية قصفت السوق المركزي الذي كان مكتظا بالرواد"، مشددا على أنه "لا يوجد منطق عسكري لمثل هذا الهجوم".