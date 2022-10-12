مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى مُسن مصرعه وأصيب 2 آخرين، جميعهم من قرية واحدة، منذ قليل، في حادث انقلاب مركبة توك توك، بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، بالقرب من مدخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي المستشفي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بالقرب من مدخل قرية بني صالح التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي الفشن المركزي فيما نقلت جثة المتوفى إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى سلمى خليفة محمد 45 سنة، مصابه باشتباه كسر بالفقرات العنقية، عبد الحميد عبد المنعم شبانى 30 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسري، مقيمين قرية نجع العرب بمركز ببا كما استقبل المستشفى موسى على شلابي 65 سنة، يقيم نجع العرب بمركز ببا، جثة هامدة ونقلت جثته إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.