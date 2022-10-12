مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم على طريق المعلا بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث بين دراجتين بخاريتين توك توك على كوبرى المعلا التابع لمجلس قروى الكيمان، مما أسفر عن وفاة "عبد الصبور.ع"، مقيم بقرية الشغب، وإصابة كل من "ياسر.أ" و"داوود.ح" بكدمات وجروح وسحجات واشتباه فى ارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على مدخل طريق قرية الأقالتة بالبر الغربي، مما أسفر عن مصرع 3 شباب بينهم شقيقين وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى حورس التخصصى بأرمنت والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على مدخل طريق قرية الأقالتة بالبر الغربي، مما أسفر عن مصرع 3 شباب بينهم شقيقين نتيجة السرعة الزائدة خلال المرور على الطريق، وعلى الفور تم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى حورس التخصصى بأرمنت والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.