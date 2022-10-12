اليوم السابع
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مصرع ربة منزل وإصابة شاب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:46 ص
مصرع ربة منزل وإصابة شاب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب شاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق "بلبيس- سندنهور" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى  بلبيس بوصول جثة ومصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجتين بخاريتين بطريق "بلبيس- سندنهور" مما أسفر عن مصرع "نداء ش ج" 45 عاما ربة منزل، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى بلبيس، وإصابة "حسام ر ب" 24 عاما بكسور متعددة، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار، لتلقي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 


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