مسجل خطر يكشف كواليس ضبطه بكمية من مخدر الهيروين فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم ضبطه لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين فى بولاق الدكرور، بالاتجار بالمضبوطات، وترويجها بين عملائه ببولاق الدكرور، والمناطق المحيطة بها.

وقال المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه تمهيدا لترويجها بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا، وأرشد عن مصدر الحصول عليها من عاطل، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهم.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط مسجل خطر فى الاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.