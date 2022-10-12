مدير تعليم الجيزة يتابع تفعيل اليوم الرياضى بمدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، عددا من مدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وذلك في إطار جولاته وزياراته المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الجولة التفقدية لوكيل الوزارة، زيارة مدارس خدمات السابع والثامن الثانوية بنات، والحي السابع الرسمية المتميزة، وذات النطاقين الرسمية لغات، وذلك بحضور فاتن مدكور مدير عام الإدارة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الزيارة على الإشراف اليومي داخل المدارس، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، متفقدا دورات المياه والفناء والفصول أثناء الحصص وسجلات المعلمين، وفصول رياض الأطفال.

ونبه سيادته على تفعيل الشاشات الذكية "سمارت بورد"، وتحقيق الاستفادة من المنصات التعليمية، منبها على مديري المدارس بتسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات، وذلک تفعيلًا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

وخلال تفعيل مدرسة خدمات السابع والثامن لليوم الرياضي، تابع وكيل الوزارة إيجابيات وسلبيات اليوم الرياضي، وقد اثنى جميع الطالبات على فكرة اليوم الرياضي، كونها فرصة حقيقية لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب بالإضافة إلى تأديتهم لفقرة موسيقية بكورال المدرسة.