مدير الفاو: ما يحدث بمصر نموذج ناجح لدولة كبيرة بالمنطقة تحت قيادة الرئيس السيسى

كتبت أسماء نصار

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور "شو دنيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" على هامش مشاركته في لجنة الأمن الغذائي العالمي والتي تنظمها منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" بالعاصمة الإيطالية روما ، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وخلال الاجتماع أشار "القصير" إلى التعاون المثمر والبناء مع منظمة الاغذية والزراعة والدعم المستمر لإنجاح مبادرة الزراعة الـ"FAST "، استعرض "القصير" الإنجازات الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أشار إلى تمكين المراة والشباب في مختلفة منها المناصب الوزارية والقيادية، وهناك اهتمام شديد من قبل الدولة المصرية بالشباب والمراة وتطبيق الشمول المالي وان الدولة تخصص في مبادرات التمويل المختلفة نحو 30%؜ منها للمراة، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي وتفتيت الحيازات الزراعية فضلًا عن الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية والتغيرات المناخية والتي أثرت جميعها علي الامن الغذائي العالمي، ورغم ذلك فإن مصر تبنت عدد من الاستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات منها التوسع في استصلاح الاراضي والتوسع الراسي بإنتاج اصناف جديدة متحملة للظروف المناخية المعاكسة والاهتمام بالتحول الرقمي وأنظمة الانذار المبكر والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتطبيقات الذكية في الزراعة ضمن مبادرة حياة كريمة فضلًا عن كارت الفلاح وذلك بهدف تسهيل وصول المزارعين الى الأسواق، كما أشار إلى التوسع في تجربة الحقول الإرشادية لنشر المعرفة واتباع الممارسات الزراعية الجيدة.

وزير الزراعة أشار أيضا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المزارع الصغير وتكرار النماذج الناجحة ونقلها للاشقاء في أفريقيا، ووجه القصير دعوة لمدير عام الفاو لحضور إجتماعات القمة في مؤتمر الاطراف الcop 27 وكذا دعوته لحضور يوم الزراعة والتكييف والمقرر انعقاده يوم 12 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

من ناحيته رحب مدير "الفاو" بوزير الزراعة واشار إلى الدور الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط والعالم العربي والحضارة المصرية القديمة والتي تمتد لآلاف السنين، مؤكدا قناعته وسعادته الكبيرة بما يحدث في مصر حيث تعتبر أحدٍ النماذج الناجحة كدولة كبيرة في المنطقة تتمتع بالاستقرار السياسي تحت قيادة الرئيس السيسي الأمر الذي يتيح لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو استمرار التعاون مع مصر ونقل التكنولوجيات الحديثة الي دول القارة الافريقية وكذا دعمه لما أشار اليه وزير الزراعة نحو دعم المزارع الصغير والذي عادة ما يكون له مردود اقتصادي كبير على الناتج القومي للدول.

وأضاف "دنيو" أنه شارك في مؤتمر الشباب بالقاهرة عام 2019 وكان سعيدا بهذه الفكرة الديناميكية والتي بدأت منظمة الفاو تبنيها على المستوى الدولي وتحت رعاية الامم المتحدة وإنه دائمآ سعيدًا بالتعاون مع مصر لدورها المحوري والذي من الممكن أن يتم الاستفادة منه في مساعدة الدول الافريقية.

وفي نهاية اللقاء قام القصير ومدير عام الفاو بتوقيع خطاب النوايا بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو لانجاح ودعم مبادرة الزراعة الـ FAST.