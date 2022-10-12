مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية يلتقى بالأئمة لبحث آليات العمل

الإسكندرية - أسماء على بدر

التقى الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأئمة إدارات (غرب - الجمرك - محرم بك - وسط - شرق) لبحث آليات العمل والوقوف على آخر المستجدات على الساحة الدعوية والخدمية ووضع خطط دعوية جديدة وبحث اليات تطبيقها والعمل بها.

وأكد فى بيان اليوم، أن الإمام صاحب رسالة عظيمة وسامية فهو وريث الأنبياء وحامل لواء العلماء اصفاه الله تبارك وتعالى لحمل شرعه وتعليمه للناس ليأخذوا بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى فيجب عليهم أن يصونوا هذه الأمانة ويؤدوها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه.



وكان قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية مفاجأه على إدارتي العامرية أول والعامرية ثان لمتابعة سير العمل بمساجد الإدارتين وتقديم الدعم اللازم للعاملين بهما.



وأكد أن هذه الجولات مستمرة ولن تنقطع مبينا ان الغاية منها ضبط العمل بالادارات الفرعية والمساجد التابعة لها ولِلتأكُدِ من أن الجميع يؤدي عمله المكلف به على أكمل وجه دون تقصير او إهمال، موجها للجميع رسالة مفادها أن المتابعة المفاجأه والعمل الميداني مستمر حتى في الإجازات الرسمية وهذه ما تتطلبه المرحلة.







