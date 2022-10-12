محافظ قنا يشارك فى مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( قنا - الأقصر - سوهاج - أسوان )، والذى تم تنظيمه بمحافظة الأقصر ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بإختيار وتقييم المشروعات بالمحافظات الأربعة، واصحاب المشروعات الفائزة.

أوضح محافظ قنا، أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ،المقرر انعقادها خلال الشهر المقبل بمدينة شرم الشي، مؤكدا أن تغيّر المناخ يُعد أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر والعالم ، ولذلك فقد سارعت مصر منذ وقت مبكر فى اتخاذ خطوات جادة نحو التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ ، إيمانا منها بحق الأجيال القادمة في مستقبل أفضل.

وأكد الداودى، أن محافظة قنا لم تكن بمعزل عن سياسة الدولة في التعامل مع التغيرات المناخية، فقد كان لمحافظة قنا السبق فى تنفيذ المشروعات صديقة البيئة، حيث تم إنشاء وحدة إنتاج البيوجاز والسماد العضوي من المخلفات العضوية لمحطة الألبان بمشروعات الامن الغذائي التابعة للمحافظة ، كما أعطت المحافظة أهمية خاصة للمشروع القومي للتحول نحو زراعة محصول قصب السكر بإستخدام أسلوب الشتل بالأنسجة، وتطبيق نظام الري بالتنقيط.

وفى ختام كلمته قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنيا لهم التوفيق فى التقييم النهائي المؤهل للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ .

وذكر محافظ الأقصر ،أن إستضافة مصر مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ - cop27 يعكس الأهمية والمكانة التاريخية لها، كما يأتي تأكيدا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتى من أهدافها مواجهة الأثار المترتبة على التغيرات المناخية وذلك من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونه والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، فقد تبنت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين مما يعكس تأكيد الدولة على جدية التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات خضراء ذكية ذات أثر وقابلة للتكرار ، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات.

ومن جانبه أكد محافظ سوهاج، أن الحكومة المصرية أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وذلك إيماناً بدور مصر وحرصها على مجابهة التغيرات المناخية والحد منها كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، وفي اطار ذلك قامت محافظة سوهاج بإعداد إستراتيجية التغيرات المناخية 2050 والخطة التنفيذية لها بمنهجية ذات نهج شامل وتشاركي مجتمعي، حيث تضمنت الإستراتيجية رؤية المحافظة والتي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ( الفرص الاستثمارية والتحديات الاقتصادية ).

كما تتضمن الإستراتيجية تقييما دقيقا للآثار البيئية السلبية وإجراءات التخفيف لها وكافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل القطاعات بالمحافظة.

وقال محافظ أسوان، إن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات للتوعية بأهمية المبادرة وتحفيز المشاركة المجتمعية لها حيث تم إطلاق موقعاً إلكترونياً للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع تكثيف النشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، موضحا بأن إعلان المشروعات الفائزة فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستكمل الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة فى ظل الجمهورية الجديدة، مؤكداً على أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة، ولن نتوقف عند ذلك، بل سنقوم بدراسة كل المشروعات المقدمة بكل جدية، والعمل على تحويلها إلى طاقات نور وعلامات مضيئة لشبابنا المكافح.

وفى الختام تم تكريم اصحاب المشروعات الفائز، بالمحافظات الأربعة، بواقع 6 مشروعات بكل محافظة، حيث جائت المشروعات الفائزة بمحافظة قنا على النحو التالى ( مشروع إحياء تربية دودة القز وانتاج الحرير الطبيعي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في عمليه الري، مشروع تدوير متكامل واقتصاد المخلفات البلدية وحمئات الصرف الصحي بدون دفن اي مخلفات، مشروع الزراعة بدون تربة بنظام H.P.Aeroponic ،مشروع تصنيع الاثاث والمنتجات اليدوية من ورق الموز، مشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينه قنا باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد مشروع انتاجأعلاف ذات قيمة غذائية عالية عن طريق تدوير المخلفات الزراعية ( سفير القصب ) واستخدام مخلفات غير تقليديه وتصنيعها كعلف للمواشي عالى البروتين).

وفى محافظة الاقصر فازت مشروعات ( مشروع بنك المخلفات المصري، مشروع جرين فيوتشر للخدمات البيئية والجمع وتدوير المخلفات الصلبة والخطرة، التقليل والتكيف مع المتغيرات المناخية مع استعاده مصر لمكانتها في انتاج الحرير الطبيعي، مشروع تطبيق الانذار المناخي المبكر، مشروع سجادة، مشروع تدوير مخلفات البلاستيك وكيفية الاستفادة منها بما يحقق العائد المادي على الاسرة والحفاظ على البيئة من التلوث واثاره ).

وفى محافظة سوهاج فازت مشروعات ( مشروع استكمال الغابات الشجرية وزراعتها على مياه الصرف الصحي المعالجة، مشروع انشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، مشروع تعظيم الإستفادة من مخلفات الترع والمصارف ( ورد النيل)، مشروع انشاء منظومة رقمية لمتابعة التخلص من الأمن من المخالفات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشروع انتاج الكرتون من مخلفات الورق ونشر ثقافة زراعة اسطح المنازل، مشروع إنتاج أرضيات بديله للباركيه من مخلفات البلاستيك).

وفى محافظة أسوان فازت مشروعات ( مشروع وقف الإنبعاثات الكربونية من حرق مخلفات النخيل بإستخدامها فى صناعة الورق بديلاً عن لب الورق المستورد، مشروع إستخدام الشتلات فى زراعة قصب السكر، مشروع المكافحة الخضراء الذكية والمتكاملة لحشرة النمل الأبيض فى القرى و المدن، مشروع إعادة تدوير الخلايا الشمسية فى مصر ريسولار، مشروع أسوان جرين للخدمات البيئية، مشروع رائدات الأعمال المنزلية ).