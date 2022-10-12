محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للمرحلة الثانوية إلى 224 درجة

دمياط - فريق المحافظات

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول للالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية التى يوجد بها أماكن شاغرة للعام الدراسي 2022/2023.



ومن جانبه أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية أصبح 224 درجة، موضحا أن هذا الأمر جاء عقب الانتهاء من فحص الاماكن الشاغرة داخل بعض المدارس الثانوية بالمحافظة، مشددا أن هذا الأمر جاء نزولا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الثانوى .



وأشار وكيل تعليم دمياط، إلى وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام ،لافتاً إلى أنه سيتم ترتيب المتقدمين وفقا لخطة محددة وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسرى.



