محافظ بنى سويف يناقش إجراءات وحلول مشكلة توصيل مياه الشرب لبعض المنازل

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اللقاء المفتوح لبحث الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين، والتى تتطلب مناقشة الحلول والبدائل الممكنة، وذلك فى حضور المختصين من الجهات المعنية، لتوفير الحلول والبدائل فى أسرع وقت ممكن، حيث حضر اللقاء: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وحمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى، ومها حميدة مدير عام إدارة خدمة المواطنين

ناقش المحافظ شكوى عدد من أهالى عزبة محمد عطا بناحية ميدوم بمركز الواسطى، التى يطالبون فيها توصيل مرفق المياه لعدد من المنازل، التى لم تصلها الخدمة، لوقوعها خارج الحيز العمراني

واستمع المحافظ لممثل العزية، مستوضحًا منه تفاصيل الشكوى، ومؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا فى تلبية طلبهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفى إطار القانون، وأنه سيبحث كل الطرق والمسوغات والإمكانية الفنية لقدرة محطات المياه على استيعاب مزيد من الضغوط عليها

كما كلف المحافظ التخطيط العمرانى، بمعاينة المنطقة وإعداد مقترح لرفعه لهيئة التخطيط العمرانى، للبت فى إمكانية إدراجها بالمخطط التفصيلى والحيز العمرانى، لإمكانية توصيل الخدمة لهم ورفع العبء عن أهالينا فى العزبة

وكلف المحافظ السكرتير العام بالإشراف على إعداد مقترحات بالعزب على مستوى المحافظة، التى يوجد بها حالات مماثلة، مع سرعة تنفيذ ذلك لرفعه لهيئة التخطيط العمرانى، مع توصيف فعلى للمنطقة والظروف الاجتماعية ومسوغات والحاجة الماسة لإدراجها بالحيز العمرانى.