محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الأسواق والمواقف بقرى حياة كريمة

فريق المحافظات

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مع وفد الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء أ.ح عمرو شلبى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، الموقف التنفيذى لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق والمواقف، والجارى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء ذلك بحضور العميد أنور عدلى مدير مشروعات المنيا.



وجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التى تتكامل مع باقى مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.



وأعلن محافظ المنيا عن إنشاء عدد 76 مشروعا، منها 27 سوقا و29 موقف سيارات و20 وحدة إطفاء، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المرحلة الأولى التى تستهدف 192 قرية، مشيرا إلى توفير جميع الأراضى بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات.

وأكد "القاضى" أن تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.