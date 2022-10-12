محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الأسواق والمواقف بقرى حياة كريمة

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الموقف التنفيذي لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق والمواقف، والجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.



وأعلن محافظ المنيا عن إنشاء 76 مشروعا، منها 27 سوقا و29 موقف سيارات و20 وحدة إطفاء، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري المرحلة الأولى التي تستهدف 192 قرية، مشيرا إلى توفير جميع الأراضي بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات.



وأكد "القاضى" أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.