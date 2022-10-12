محافظ القليوبية يتابع جاهزية الأنفاق لشفط مياه الأمطار استعدادا لفصل الشتاء

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لعدد من الأنفاق، ويشهد محاكاة حية على أرض الواقع للتأكُد من جاهزية الأنفاق لشفط مياه الأمطار بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومسئولي شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه جاء ذلك فى إطار استعدادات المحافظة النهائية لفصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول، ولتفادي ظاهرة غرق الأنفاق بمياه الأمطار، وعدم تأثيرها على السيولة المرورية أثناء هطول الأمطار، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول تجنباً لتواجد أي تراكمات لمياه الأمطار متسببة في إعاقة حركة المارة والسيارات.

وشهد "الهجان"، محاكاة حية بنفق الشهيد عبد الله الجندي، ونفق شعراوي، ونفق سعد زغلول بمدينة بنها، ونفق ناصر بميدان المؤسسة، ونفق النيل بحي غرب شبرا الخيمة، وتأكد من تصريف بالوعات الأمطار للمياه وكامل جاهزيتها لحدوث أي طوارئ حال سقوط أمطار غزيرة، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والمرور والحماية المدنية والطرق والكباري لتفادي أي مشكلة ولمواجهة الطقس السئ في حالة توقع حدوثه حسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد محافظ القليوبية، على جميع التنفيذيين والوحدات المحلية والقروية، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، وانتشار وتمركز أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة، لإزالة كافة تراكمات مياه الأمطار المحتمل وقوعها في الشوارع أو الميادين ومطالع ومنازل الكباري التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، موجهاً بالتطهير المستمر لمطابق الصرف وصفايات المطر، وصيانة محولات الكهرباء، وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي كافة البلاغات على مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة القطاعات.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ، أعمال تطوير وصيانة نفق ناصر بميدان المؤسسة، والمقرر الإنتهاء منه خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث تم الإنتهاء من أعمال الحقن بالكامل ويتبقى تنفيذ حقن الوصلة تحت كوبري السكة الحديد لمنع تسريب المياه، وتم الإنتهاء من الحوائط والأرضيات بالرخام داخل النفق بنسبة 70%، وجاري استكمال باقي أعمال التطوير، وشدد على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، بالإضافة إلى ضرورة الإنتهاء من عمل صفايات الأمطار داخل النفق لتفادي تجمع مياه الأمطار داخل النفق، موجهاً بتمركز سيارة شفط عند هطول الأمطار لشفط أي تراكمات للمياه لعدم تعطيل حركة المشاه، علاوة علي ضرورة رفع وتنظيف صفايات مياه الأمطار داخل نفق النيل بحي غرب شبرا الخيمة وذلك لسهولة تصريف المياه إذا تخللت داخل النفق عبر السلالم، مع مراجعة صيانة الإنارة الداخلية للنفق، لسهولة عبور المُشاة بسلامة ويُسر.