محافظ الغربية يشهد احتفالات التربية والتعليم بأعياد أكتوبر المجيدة

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية احتفالات مديرية التربية والتعليم بذكرى حرب أكتوبر المجيدة والتي تأتي تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ذلك بحضور كل من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات والعروض التي قدمها طلاب مدارس المحافظة والتي تعكس وعي الطلاب بكافة الأحداث التاريخية منها والمعاصرة وربطهم المميز بين الماضي والحاضر والذي ظهر واضحا فيما قدموه.

بدأ الحفل المميز بأوبريت "التغيرات المناخية" والذي قدمه مجموعة من طلاب إدارة شرق طنطا التعليمية والذي يعكس أثر التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب من تصحر، ندرة المياه وتلوث الهواء، وأسباب حدوث تلك الأعراض، والمقارنة بين وضع الأرض قديما والآن ومستقبلا، الى جانب التحديات المحتملة وكيفية حلها، وذلك من خلال عرض مسرحي وغنائي مشوق.

وأكد رحمي أن العالم يواجه تحديات مناخية ضخمة تتطلب منا محاربتها ومواجهتها، من خلال نشر التوعية بمخاطرها للحفاظ على استدامة الحياة على كوكب الأرض، وهذا ما سعت إليه القيادة السياسية باستضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وعيا منها بدور مصر القيادي والمحوري في توحيد جهود العالم لحماية الأرض ، مقدما الشكر للطلاب المشاركين في العرض لوعيهم بالتحديات البيئية .

كما شهد المحافظ فيديو عن إنجازات التربية والتعليم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي من مدارس تم تطويرها وبنائها والبالغ 83 مدرسة وكذلك جوانب من الأنشطة المقامة بمدارس قرى مركز زفتى، كما تضمن الفيديو أيضا مشاريع المبادرة المتنوعة في كافة القطاعات.

كما افتتح محافظ الغربية المعرض الفني الذي شمل أعمالا فنية ولوحات ملحمية لحرب أكتوبر المجيدة ومعركة العبور الخالدة التي نفذها رجال الجيش المصري البواسل مضحيين بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة، إلى جانب عرض الأعمال البارزة لقادة الحرب وعلي رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالإضافة إلى شهداء الجيش، ومنهم الشهيد أحمد حمدي، محمود حسن، إبراهيم عبد الجواد وغيرهم.

كما شمل المعرض أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومجسمات لأبرز الإنجازات التي شهدتها المحافظة من تنفيذ الطلاب، وأختتم المحافظ تفقد المعرض بمشاهدة مجموعة من الماكيتات العلمية لمشاريع توليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس .

وأشاد المحافظ بالمعرض وخاصة كونه مكون من قسمين الأول يمثل معركة التحرير والثاني يمثل معركة البناء والتطوير متمثلة في المبادرة الرئاسية الأضخم حياة كريمة والذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، مؤكدا أن هذا الربط بين القديم والمعاصر ما هو إلا مرآة تعكس نضج ووعي طلابنا ومدارسنا بما تشهده البلاد من إنجازات وما حققه الأجداد من تضحيات.

واختتم الاحتفال بالحفل الفني والذي تم خلاله تقديم مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة من أداء الطلاب في كورال ضخم ضم عدد كبير من الطلاب من مختلف الأعمار والفئات التعليمية، بمصاحبة فرقة موسيقية وعازفين من الطلاب ومعلمات التربية الموسيقية.