محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ يرافقه الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا لمتابعة أعمال التطوير في العاصمة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ للأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الخامسة من تطوير الكورنيش والممتدة من أول سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 2400 متر والتي تمثل محور مروري جديد سيحقق سيولة مرورية من وإلى مدينة طنطا، حيث تشمل أعمال التطوير كلاً من (الرصف، التوسعة، وضع البلدورات والأرصفة، أعمدة إنارة ديكورية، بالوعات لصرف مياه الأمطار إلى جانب المقاعد والمظلات).

كما تفقد أعمال إنشاء محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلى سوق المواشي بنفيا بطول 3 كم حيث يتم تدبيش الترعة تمهيداً لرصف الطريق والذي يعد محور أساسي لتحقيق السيولة المرورية لسيارات النقل الثقيل والتي تتردد على السوق من جميع المحافظات.