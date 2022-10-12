محافظ الشرقية يهنئ فريق "سواده الإعدادية" على برونزية شمال أفريقيا للمدارس

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم لحصول لفوز فريق كرة القدم بمدرسة سواده الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بالمركز الثالث وحصولهم على الميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا للمدارس (النسخة الأولى) المؤهلة للبطولة الأفريقية للمدارس على مستوى القارة متمنيًا لهم التوفيق ورفع اسم مصر عاليا فى كافة المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بدعم قطاع التعليم بإعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة من خلال تطوير المناهج المدرسية وتفعيل الأنشطة الرياضية بالمدارس لدورها الأساسى والفعال فى بناء شخصية أبنائنا الطلاب وتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية والارتقاء بسلوكياتهم العامة وكذلك ثقافة الممارسة الرياضية بين أوساط النشء والشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى فوز فريق كرة القدم بمدرسة سواده الإعدادية بفاقوس بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وشيك بمبلغ 50 ألف دولار مقدم من الإتحاد الأفريقى لكرة القدم لتطوير ملاعب كرة القدم بالمدرسة وذلك فى بطولة شمال أفريقيا للمدارس فى نسختها الأولى والتى استضافتها مصر فى الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الجارى بإستاد 30 يونيو بالقاهرة برعاية ودعم وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والشباب والرياضة، والإتحاد الأفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية لتشجيع الطلاب على تبادل الثقافات على المستوى العربى والأفريقى والدولى وبمشاركة طلاب وطالبات 10 مدارس بنين / بنات من دول (مصر- ليبيا – المغرب - تونس- الجزائر- المغرب).

أضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم أن المباريات اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية مقدما الشكر لتوجيه عام التربية الرياضية وللإدارة التعليمية بفاقوس وتوجيه التربية الرياضية بفاقوس ولإدارة المدرسة والمشرفين على الفريق لدورهم فى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا.