محافظ الشرقية يلتقى مسئولى الوحدة المركزية لحياة كريمة لمتابعة مشروعات الحسينية

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال لقاءه الدكتور عمر عثمان والمهندس محمد فريد مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 895 مشروعا فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز الطبيعي - الإتصالات - الرصف - التموين - الزراعة - الصحة - الطب البيطري - الري - كهرباء - تعليم) ، مؤكداً أن أعمال التطوير تسير على قدم وساق.

وأشار المحافظ إلى أن الشرقية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرة علي مستوى محافظات الجمهورية لتغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

وأنه انتهت من الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز( بلبيس – فاقوس – ديرب نجم – أبو حماد – أولاد صقر ) من خلال توفير 400 قطعة أرض لتكون جاهزة لإقامة المشروعات التنموية عليها ، مقدماُ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بالقرية المصرية والوصول إلى عمق الريف المصري والعمل علي تحسين الخدمات به.