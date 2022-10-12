محافظ الدقهلية: 2.6 مليون جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال سبتمبر

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف 2 مليون و600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر سبتمبر علي مستوى المحافظة وعددهم 532 أسرة، وتم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاء ذلك عقب التقرير الذى تم عرضه علي "المحافظ " من قبل الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه في حالة الصرف نقداً حتي 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذاً للقانون، والمشروعات الصغيره يتم شراء البضاعة للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعى.

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية.

وثمن "المحافظ" دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة ، أو متحدي الإعاقة ، او الحالات المرضية ، أو كبار السن ، وأصحاب الدخل الضعيف ، أو المشروعات الصغيره ، أو الحالات الملحة ، أو حالات الزواج.

جاء ذلك فى إطار اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالأسر الاولى بالرعاية بمحافظات مصر والعمل الجاد والمستمر لكافة أجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.