اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يكلف مدير عام المشروعات بمتابعة أعمال محور المشاية السفلية الجديد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:29 ص
محافظ الدقهلية يكلف مدير عام المشروعات بمتابعة أعمال محور المشاية السفلية الجديد جانب من الأعمال
الدقهلية - فريق المحافظات

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مدير عام متابعة المشروعات، لمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع المحور المروري الجديد، علي النيل بمدينة المنصورة إمتداد المشاية السفلية، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكلا من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري.

وكلف "مختار "، المهندسة منى الساعي مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة بمتابعة الاعمال الجارية لتنفيذ مشروع المحور المروري الجديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة،ويضم المشروع كوبري علوي بطول 700 متر، وطريق اسفلتي بمسافة 1400 متر، ويمتد من خلف مكتبة مصر العامة، و حتي مقابر قولنجيل بإجمالي 2,100 كيلو متر، وعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية، وممشي بعرض 3 متر علي النيل، وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه ويتم تنفيذه في اطار الجهود المتواصلة لأجهزة المحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية.

وأوضحت مدير عام متابعة المشروعات، انه وبناءا علي التوجيهات، تم متابعة الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع، حيث تم حتي الآن  الإنتهاء من مسح الفرمه، بطول الطريق الاسفلتي في اطار المشروع، بطول 1400 م وتم ايضا توريد وتشغيل تربة زلطية، وجاري أعمال الدمك بالهراس والجريدر وتنك المياه، وتستمر متابعة اعمال التنفيذ في كافة مراحل تنفيذ المشروع حتي تمام التنفيذ ودخولة الخدمة، لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره.


 


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