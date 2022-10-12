محافظ الدقهلية يتابع أعمال المحور الجديد خلف مكتبة مصر العامة.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة، بمتابعة الاعمال الجارية لتنفيذ مشروع المحور المرورى الجديد على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة.

وأوضح "مختار"، أن المشروع بالكامل يضم كوبرى علوى بطول 700 متر وطريق اسفلتى بمسافة 1400 متر ويمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر قولنجيل بطول إجمالى 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية ويتم تنفيذه فى إطار الجهود المتواصلة لأجهزة المحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية.

وفى هذا الصدد أوضحت مدير عام متابعة المشروعات أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم متابعة الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع حيث تم حتى الآن الانتهاء من مسح الفرمة بطول الطريق الاسفلتى فى إطار المشروع بطول 1400 م وتم أيضا توريد وتشغيل تربة زلطية وجارى أعمال الدمك بالهراس والجريدر وتنك المياه وتستمر متابعة أعمال التنفيذ فى كافة مراحل تنفيذ المشروع حتى تمام التنفيذ ودخوله الخدمة.

وأكد "مختار" أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة.



جانب من اعمال المحور الجديد