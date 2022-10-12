محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من طريق الإسماعيلية - السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورصف طريق بر أيسر ترعة السويس (طريق الإسماعيلية - السويس الزراعي)، والتي تشمل أعمال توسيع وحماية الجسر، وتوريد وتشغيل طبقات الأساس والذي تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءته وتوسعته وإعادة رصفه بداية من كوبرى الدريسة بأبو عطوة، وحتى كوبري أبو سميحة بعين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الطريق يمتد بطول 6 كم بداية من كوبري الدريسة بأبو عطوة، وحتى كوبري أبو سميحة بعين غصين، ويتم رفع كفاءته وتوسعته وإعادة رصفه ليصبح إجمالى عرض الطريق 19 مترا، وصافي عرض الأسفلت 12 مترا بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليون جنيه.

وتشمل الأعمال؛ تدبيش وعمل تكاسي على جانبي الطريق لحمايته من الانهيار مستقبلًا، بجانب عمل 12مدخلا لطرق فرعية للقُرى والتوابع الواقعة على الطريق.

وأكد المحافظ على أهمية هذا الطريق، حيث يُعد محور مروري بديل لطريق الإسماعيلية- فايد الصحراوي، وكذلك لخدمة مواطني الإسماعيلية بقرى مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد الواقعة على الطريق.

كما أنه يأتي في ظل سياسة الدولة بإقامة محاور مرورية بديلة؛ لتوفير السيولة المرورية و الراحة للمواطنين ، مضيفًا أنه يتم العمل و التخطيط حاليًا، حتى يصل الطريق لعرض 12 متر أسفلت صافي لقرية أبو سلطان بمركز و مدينة فايد، و منها حتى يصل مستقبلًا لمدينة فايد.