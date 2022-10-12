محافظ أسيوط يلتقى خبير التعليم اليابانى لدراسة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الخبير التعليمى الياباني سويز سينسيه ومترجمه الخاص أمير سينسيه، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية، وأميمة توفيق مديرة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة لمناقشة سبل دعم المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف مراكز المحافظة ونشر ثقافة نظام التعليم الياباني وثقافة "التوكاتسو" بين مختلف مدارس المحافظة.

بدأ اللقاء بتقديم الخبير الياباني ومديرة المدرسة اليابانية واجب العزاء للوزير المحافظ في وفاة والدته والتي وافتها المنية الأسبوع الماضي.

واستعرض الخبير الياباني، خلال اللقاء إمكانات المدرسة اليابانية وأقسامها المختلفة والأنشطة المدرسية التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية وتجهيزات الوسائل التعليمية كصندوق الرمل وبعض الأنشطة اليابانية ورفع مهارات المعلمين وتطوير أنشطة التوكاتسو "اليابانية" الخاصة، والتي تتميز بها المدارس اليابانية عن غيرها مما يساهم في بناء قادة المستقبل وخلق جيل أكثر إبداعًا فضلا عن مراحل وإجراءات القبول بالمدرسة المصرية اليابانية والاهتمام الذي توليه الدولة بها وفقًا لنظم التدريس المصرية اليابانية والتي تهدف لتخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية وتنمية روح الابداع والابتكار لدى الطلاب.

وأعلن محافظ أسيوط ،خلال اللقاء دعمه الكامل لأنشطة المدرسة والعملية التعليمية بها، ودعمه الكامل لتوفير أراضي لإنشاء مدارس يابانية جديدة بمدن، ومراكز المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة والتعاون المصري الياباني في مجال التعليم مشيرًا إلى زياراته المتكررة للمدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة ومتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها مشيدًا بمستوى الدراسة والأداء بالمدرسة المصرية اليابانية، وبجميع العاملين بها وأنشطتهم المتميزة خلال العام الدراسي والذين تم تكريمهم خلال زيارته للمدرسة وتسليمهم وسام المحافظة للتميز تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة موجهًا الشكر والتقدير للخبير الياباني على زيارته للمحافظة معبرًا عن سعادته لتنسيق الجهود والتعاون في إنشاء المدارس اليابانية والتوعية بأنظمة وأنشطة التعليم اليابانية بمختلف مدارس المحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي فضلاً عن انشاء 495 مدرسة تم تنفيذها بقرى ومراكز محافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه مؤكداً على أهمية غرس وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا وترديد النشيد الوطني يومياً فضلاً عن تكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.

وأوضحت مديرة المدرسة اليابانية بأسيوط الجديدة، أن انشاء أول مدرسة يابانية بمحافظة أسيوط يأتي ضمن اتفاقية (الشراكة المصرية اليابانية للتعليم) والتي تتضمن جوهر أسلوب التعليم الياباني والادارة المدرسية في مصر بناء علي الخبرة اليابانية والتي تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعليم جيدة منوهة أن المدارس اليابانية تقدم نفس المنهج المصري في التعليم ولكن تطبق الأنشطة اليابانية " التوكاتسو " التي تهتم بتعليم النظام وإدارة الحوار داخل الفصل التعليمي وحلول المشكلات والمشاركة في كافة الأنشطة المقررة بالمدرسة وتنمية المشاركة والمسئولية المجتمعية.

كما وجه الخبير الياباني ومديرة المدرسة اليابانية الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المتواصل وزياراته المتكررة للمدرسة اليابانية وجهوده في تبنى خطة التوسع فى انشاء المدارس اليابانية بمدن ومراكز المحافظة.